От мыла глаза слезятся: появилось видео версии Mortal Kombat 1 для карманной консоли Nintendo Switch

Данная версия заметно отличается по графике от тех, что доступны на более мощных платформах. И это неудивительно, ведь Nintendo Switch — достаточно слабая для 2023 года игровая консоль.

В итоге разработчикам пришлось снизить качество графики, чтобы игра могла функционировать на устройстве.

В опубликованном видео показано Fatality, выполненное Милиной. Она откусывает голову Джонни Кейджу, и, несмотря на упрощённую графику, фирменная жестокость Mortal Kombat продолжает впечатлять.

Стоит отметить, что на момент написания новости, Warner Bros добились удаления ролика, упоминаемого в данном материале.

Напомним, что проект выйдет уже 19 сентября и будет доступен не только на Nintendo Switch, но и на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X/S.