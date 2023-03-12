От разработчиков S.T.A.L.K.E.R. 2 потребовали извиниться перед россиянами. Иначе грозятся слить материалы по игре

От разработчиков S.T.A.L.K.E.R. 2 потребовали извиниться перед россиянами. Иначе грозятся слить материалы по игреСрок — до 15 марта
Сообщество «ВКонтакте» «Вестник "Того Самого Сталкера"» выдвинуло ультиматум разработчикам S.T.A.L.K.E.R. 2. Они требуют извиниться перед россиянами и белорусами, а в противном случае грозятся опубликовать все конфиденциальные материалы по игре, которые у них есть.
Фото: Epic Games
Авторы сообщества утверждают, что у них на руках огромное количество материалов по S.T.A.L.K.E.R. 2, в том числе весь сюжет, описание кат-сцен, концепт-арты, глобальные карты и многое другое. Информации есть якобы на десятки гигабайтов.
Небольшую часть материалов админы опубликовали сразу, чтобы подтвердить свои слова. Вот она:
Авторы сообщества заявили, что «искренне не хотят выкладывать всё это в общий доступ до релиза игры». Поэтому они предложили разработчикам S.T.A.L.K.E.R. 2, украинской GSC Game World «переосмыслить своё отношение к игрокам из Беларуси и России, извиниться за недостойное отношение к простым игрокам из этих стран». Кроме того, администраторы требуют разбанить профиль NF Star в официальном дискорде и вернуть русскоязычную локализацию в игру.
Срок для ответа разработчикам установили до 15 марта.