От разработчиков S.T.A.L.K.E.R. 2 потребовали извиниться перед россиянами. Иначе грозятся слить материалы по игре

Авторы сообщества утверждают, что у них на руках огромное количество материалов по S.T.A.L.K.E.R. 2, в том числе весь сюжет, описание кат-сцен, концепт-арты, глобальные карты и многое другое. Информации есть якобы на десятки гигабайтов.

Небольшую часть материалов админы опубликовали сразу, чтобы подтвердить свои слова. Вот она: