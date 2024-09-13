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Опубликовано 13 сентября 2024, 10:30
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Отдельный дисковод для PS5 за $80 — глупость? А в США их уже раскупили

Все ждут новую консоль
В США раскупили дисководы для PlayStation 5 за $80. В преддверии выхода PlayStation 5 Pro, более дорогой модели по цене 700 долларов, Sony раздула дискуссию об отсутствии в консоли встроенного дисковода. Несмотря на свои характеристики PS5 Pro, включая SSD емкостью 2 ТБ и улучшенную производительность, в ней нет функции чтения физических дисков с играми. Дисковод для консоли можно докупить за $ 80.
Отдельный дисковод для PS5 за $80 — глупость? А в США их уже раскупили
© Скриншот Ferra.ru

После того как Sony представила PS5 Pro, отдельные дисководы для PS5 были быстро распроданы в крупных розничных магазинах США, таких как Amazon и Best Buy, хотя они по-прежнему доступны в некоторых других, таких как GameStop и Target (на момент написания материала).

Отсутствие дисковода в PS5 Pro может сделать и без того дорогую консоль еще дороже для тех, кто предпочитает реальные диски. Если учесть дополнительную цену привода, то фанатам придется отдать около 780 долларов. Дорого? Да.

Источник:Gizmodo
Автор:Максим Многословный
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