После того как Sony представила PS5 Pro, отдельные дисководы для PS5 были быстро распроданы в крупных розничных магазинах США, таких как Amazon и Best Buy, хотя они по-прежнему доступны в некоторых других, таких как GameStop и Target (на момент написания материала).

Отсутствие дисковода в PS5 Pro может сделать и без того дорогую консоль еще дороже для тех, кто предпочитает реальные диски. Если учесть дополнительную цену привода, то фанатам придется отдать около 780 долларов. Дорого? Да.