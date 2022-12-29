Отец ударил сына ножом в грудь за любовь к компьютерным играм

В августе этого года 47-летний мужчина, будучи в нетрезвом состоянии, поссорился с сыном. А причина ссоры крылась в том, что тот играл в компьютерные игры. Во время ссоры сын "высказал в адрес отца неуважение". В результате обвиняемый разозлился и ударил собственного ребенка ножом в грудь.

"Приговором Благовещенского городского суда виновному назначено наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - цитируют “Известия” заявление ведомства.