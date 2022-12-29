Отец ударил сына ножом в грудь за любовь к компьютерным играм

13:55, 29 декабря 2022
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Отец ударил сына ножом в грудь за любовь к компьютерным играмКомпьютерные игры делают людей жестокими
Житель Благовещенска приговорен к трем годам лишения свободы за нанесение тяжких телесных повреждений своему 17-летнему сыну. Об этом сообщают “Известия” со ссылкой на следственное управление Следственного комитета РФ по Амурской области.
Фото: Unsplash
В августе этого года 47-летний мужчина, будучи в нетрезвом состоянии, поссорился с сыном. А причина ссоры крылась в том, что тот играл в компьютерные игры. Во время ссоры сын "высказал в адрес отца неуважение". В результате обвиняемый разозлился и ударил собственного ребенка ножом в грудь.
"Приговором Благовещенского городского суда виновному назначено наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - цитируют “Известия” заявление ведомства.