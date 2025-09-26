В Америке Xbox Ally X можно будет купить только в Best Buy, Microsoft Store и магазине Asus. Обычная модель будет доступна шире — на Amazon, в Walmart и других сетях.

Для любителей «классических» консолей цены могут показаться высокими: даже младшая версия дороже Switch 2 на $ 150 и дороже Xbox Series X на $ 100. Но у новых устройств есть главное преимущество — их можно взять с собой в дорогу (если сравнивать со Switch 2, то они мощнее).

Xbox Ally X работает на новом процессоре AMD Z2 Extreme и рассчитан на «требовательные» игры. Базовый Xbox Ally использует упрощённый чип, похожий на тот, что стоит в Steam Deck.