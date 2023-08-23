Открылся российский Зал Славы видеоигр

Цель инициативы - отметить значимые игровые проекты и людей, оказавших существенное влияние на индустрию - от классики, такой как «Тетрис», до современных игр, таких как «Атомное сердце». РВИ намерено периодически отмечать выдающихся деятелей и игры в виртуальном Зале славы и надеется создать материальные художественные инсталляции и памятники по всей России.

В настоящее время в него включены такие деятели, как Алексей Пажитнов (создатель «Тетриса»), Виктор Савюк (автор консоли Dendy) и другие. Кроме того, 26 сентября начнется открытое голосование по двум номинациям: «Люди, повлиявшие на индустрию» и «Легендарные видеоигры».