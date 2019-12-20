Игры
Сегодня 20:27
Overwatch и дополнения для World of Warcraft продаются со скидками в официальном магазине
Новогодняя распродажа
Сегодня — день новогодних распродаж. Об очередной акции сообщил цифровой магазин Blizzard. До 7 января в нём со скидками будут распродаваться Overwatch, дополнения для World of Warcraft и Diablo III.
Уже сейчас в сервисе Battle.net можно купить игры по сниженным ценам. Среди предложений акции Overwatch — стоит он теперь всего 599 рублей вместо 999 (за стандартное издание).
Call of Duty: Modern Warfare можно приобрести за 1339 рублей вместо 1999.
Diablo III стоит каких-то 499 рублей, издания игры с различными дополнениями тоже получили скидки.
World of Warcraft: Battle for Azeroth можно урвать за 999 рублей вместо 1999.
Остальные предложения акции можно посмотреть тут.