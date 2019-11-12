Память PlayStation 5 можно будет увеличить, как у смартфона

Об этом пишет издание LetsGoDigital. Если верить авторам, владельцы PlayStation 5 смогут менять объём памяти устройства с помощью накопителей. Объём их, кстати, составит от 1 до 3 ТБ.

Эксперты считают, что это позволит Sony снизить стоимость консоли, выпуская её с минимальным объёмом памяти. Сколько будут стоить SSD, правда, пока неизвестно.

LetsGoDigital также опубликовал концептуальное изображение будущих накопителей. Что касается самой PlayStation 5, то её выход ожидается в период рождественских праздников 2020 года.