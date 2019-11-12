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Память PlayStation 5 можно будет увеличить, как у смартфона
За счёт съёмных SDD
Ранее в сети появились изображения некоего картриджа для устройства PlayStation. Многие гадали над его предназначением, а теперь стал известен ответ. Оказалось, что Sony запатентовала фирменные накопители SSD, благодаря которым можно будет расширять память консоли.
Об этом пишет издание LetsGoDigital. Если верить авторам, владельцы PlayStation 5 смогут менять объём памяти устройства с помощью накопителей. Объём их, кстати, составит от 1 до 3 ТБ.
Эксперты считают, что это позволит Sony снизить стоимость консоли, выпуская её с минимальным объёмом памяти. Сколько будут стоить SSD, правда, пока неизвестно.
LetsGoDigital также опубликовал концептуальное изображение будущих накопителей. Что касается самой PlayStation 5, то её выход ожидается в период рождественских праздников 2020 года.
LetsGoDigital