Пандемия коронавируса заставила людей активно играть в Counter-Strike

Такую цифру зафиксировали сегодня, 14 марта. Последний рекорд был отмечен 9 февраля — тогда в CS:GO находились более 900 тысяч человек одновременно.

Другие игры тоже показывают хорошие результаты в последние дни. У Dota 2, например, пиковое значение игроков в онлайне сегодня составляло 1,29 млн, а у PUBG — 3,24 млн.

Многие аналитики связывают такой рост онлайна с карантинными режимами, которые ввели некоторые страны из-за распространения коронавирусной инфекции. Людям приходится сидеть дома, поэтому они больше играют в игры.