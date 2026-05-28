Панель управления Nvidia — всё. Функции перенесли в Nvidia AppCпустя 20 лет
Если вы установите драйвер «с нуля», панель управления исчезнет сама. Если обновляетесь со старой версии — придётся удалить её вручную. Тем не менее, панель всё ещё можно будет скачать из магазина Microsoft Store. Но поддержка её закончилась.
Пользователи с видеокартами RTX PRO пока сохранят доступ к панели ещё на несколько обновлений, но потом и их переведут на Nvidia App.
Что ещё нового в драйвере?
Обновлённая версия CUDA — 13.3.
Подготовка к играм: «007 First Light», «LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight», «EA SPORTS F1 25: 2026 Season Pack» и «World of Tanks: HEAT».
Исправлены ошибки: например, мерцание теней в Like a Dragon, проблемы с пропавшей землёй в Enshrouded, а также улучшена стабильность при игре на нескольких мониторах с функцией V-SYNC.