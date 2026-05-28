Опубликовано 28 мая 2026, 12:38
Панель управления Nvidia — всё. Функции перенесли в Nvidia App

Cпустя 20 лет
Nvidia выпустила новую версию драйверов — 610.47 WHQL. Главное изменение: для обычных пользователей полностью убрана «Панель управления Nvidia». Она просуществовала 20 лет. Теперь все её настройки перенесены в новое приложение — NVIDIA App.
Если вы установите драйвер «с нуля», панель управления исчезнет сама. Если обновляетесь со старой версии — придётся удалить её вручную. Тем не менее, панель всё ещё можно будет скачать из магазина Microsoft Store. Но поддержка её закончилась.

Пользователи с видеокартами RTX PRO пока сохранят доступ к панели ещё на несколько обновлений, но потом и их переведут на Nvidia App.

Что ещё нового в драйвере?

  • Обновлённая версия CUDA — 13.3.

  • Подготовка к играм: «007 First Light», «LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight», «EA SPORTS F1 25: 2026 Season Pack» и «World of Tanks: HEAT».

  • Исправлены ошибки: например, мерцание теней в Like a Dragon, проблемы с пропавшей землёй в Enshrouded, а также улучшена стабильность при игре на нескольких мониторах с функцией V-SYNC.

Источник:techpowerup
Автор:Максим Многословный
