Парализованный человек с чипом Neuralink в мозгу сыграл в Counter-Strike 2

«Алекс», потерявший контроль над своими конечностями из-за травмы спинного мозга, получил имплантат в прошлом месяце и с тех пор использует его для управления мышью на своем ноутбуке.

До имплантации «Алекс» пользовался контроллером QuadStick, управляемым через рот, что ограничивало его возможности одновременно двигаться и целиться в игре. Благодаря имплантату Neuralink Алекс теперь может управлять прицеливанием с помощью мыслей.

Помимо игр, Алекс использовал мозговой чип для создания 3D-проектов, в том числе для изготовления специального крепления для электрического зарядного устройства своего импланта.

Компания Neuralink также решила предыдущие проблемы, возникшие у первого пациента, применив новые техники во время операции Алекса, что позволило избежать смещения электродов чипа.