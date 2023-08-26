Печально известная защита Denuvo добралась до игр на Nintendo Switch

Первым инструментом, предлагаемым Denuvo разработчикам для Switch, является защита эмулятора Nintendo Switch, предназначенная для защиты игр от пиратства на карманной консоли.

Данная технология направлена на эмуляцию игр и их воспроизведения на ПК в обход защитных механизмов. Хоть компания и заявляет, что их решение «органично вписывается в процесс разработки, не влияя на игровой процесс», стоит отметить, что на ПК уже который год появляются сведения об обратном.

Этот шаг согласуется с текущими усилиями Nintendo по борьбе с эмуляцией игр Switch на компьютерах.