Печально известная защита Denuvo добралась до игр на Nintendo Switch

15:16, 26 августа 2023
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Печально известная защита Denuvo добралась до игр на Nintendo SwitchПока что под защиту попадет эмуляция
Denuvo, специализирующаяся на разработке антипиратского ПО, объявила о том, что ее технологии защиты теперь доступны разработчикам, работающим над играми для Nintendo Switch.
Первым инструментом, предлагаемым Denuvo разработчикам для Switch, является защита эмулятора Nintendo Switch, предназначенная для защиты игр от пиратства на карманной консоли.
Данная технология направлена на эмуляцию игр и их воспроизведения на ПК в обход защитных механизмов. Хоть компания и заявляет, что их решение «органично вписывается в процесс разработки, не влияя на игровой процесс», стоит отметить, что на ПК уже который год появляются сведения об обратном.
Этот шаг согласуется с текущими усилиями Nintendo по борьбе с эмуляцией игр Switch на компьютерах.