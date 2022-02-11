Пенсионерку спасли от преступника благодаря мобильной игре

Как рассказала дочь, пенсионерка не отправила ей ежедневный результат решения онлайн-головоломки Wordle. Она стала звонить матери на стационарный и мобильный телефон. По телефону не ответили и девушка вызвала полицию. Когда правоохранители приехали, они увидели, что пожилая женщина находится в заложниках.

Как оказалось, ночью в дом пенсионерки через окно проник человек, вооружённый ножницами. Обнажённый грабитель заставил женщину принять с ним ванну, перерезал провод стационарного телефона, отобрал мобильный телефон и запер жертву в подвале. Там женщина провела 17 часов.

Преступника задержали. Оказалось, что это психически нездоровый мужчина, судимый несколько раз.