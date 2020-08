Перечислены 104 игры, которые можно будет запустить на PlayStation 5

Пока Sony провела два мероприятия с презентациями игр для приставки. Это были The Future of Gaming и недавняя State of Play. Кроме того, о доступности игр на PlayStation 5 периодически сообщают сами разработчики.

Всю известную информацию ZubyWHUPS представил в виде таблицы. Там можно увидеть и грядущие новинки, например, Godfall и Spider-Man Miles Morales, а также игры, которые придётся ждать ещё долго, в частности The Elder Scrolls VI.