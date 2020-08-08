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Перечислены 104 игры, которые можно будет запустить на PlayStation 5
И отдалённые, и близкие релизы
Пользователь твиттера ZubyWHUPS проделал кропотливую работу и перечислил 104 игры, которые можно будет запустить на грядущей консоли PlayStation 5.
Пока Sony провела два мероприятия с презентациями игр для приставки. Это были The Future of Gaming и недавняя State of Play. Кроме того, о доступности игр на PlayStation 5 периодически сообщают сами разработчики.
Всю известную информацию ZubyWHUPS представил в виде таблицы. Там можно увидеть и грядущие новинки, например, Godfall и Spider-Man Miles Morales, а также игры, которые придётся ждать ещё долго, в частности The Elder Scrolls VI.
ZubyWHUPS
Напомним, PlayStation 5 должна поступить в продажу в период рождественских праздников 2020 года. В это же время стартует конкурентная консоль от Microsoft — Xbox Series X.