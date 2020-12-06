Перечислены 8 способов улучшить подключение к интернету для онлайн-игр

В первую очередь специалисты указали оптимальное значение пинга для онлайн-игр. Отличный показатель здесь — менее 20 мс. От 20 до 50 мс считается хорошим результатом. При пинге выше 50 мс можно обнаружить лаги.

В первую очередь TechSpot советует использовать для подключения всё-таки кабель Ethernet. Нужно убедиться, что порт поддерживает скорость до 1000 Мбит/сек, а сами кабели принадлежат категории Cat 5e или Cat 6.

В случае беспроводного соединения рекомендуют переставить роутер, чтобы убрать все физические барьеры. Ещё один полезный совет — располагать антенны перпендикулярно: одну горизонтально, а вторую вертикально.

Также для Wi-Fi рекомендуют настроить правильный канал. Диапазон 2,4 ГГц часто является самым переполненным. Поэтому можно перейти на 5 ГГц. Впрочем, лучше протестировать в обоих диапазонах.

Также можно воспользоваться функцией Quality of Service (QoS). Она позволяет предоставить различные приоритеты различным классам трафика. Можно выбрать определённые игры или устройства.

Пятый совет банальный, но всё же — отключить все другие устройства от сети во время игры и убрать фоновые приложения. Шестой совет — выбирать игровые сервера, которые находятся как можно ближе территориально. Также стоит использовать технологию MU-MIMO, если она поддерживается роутером. Это позволит не потерять в скорости соединения, если к сети всё-таки подключено несколько устройств.

И наконец можно изменить DNS-сервер и перезагрузить роутер.