Перечислены игры, которые улучшит новый драйвер видеокарт AMD

Главной особенностью обновления является технология Radeon Boost. Именно она позволит сделать игровой процесс более быстрым и плавным. По сути, технология разрешает увеличить кадровую частоту за счёт разрешения. Например, в динамичных сценах разрешение будет снижаться автоматически до установленного в настройках значения.

AMD признаёт, что разница в качестве картинки может быть видна на скриншотах. Зато будет обеспечен выигрыш в fps. Сейчас технологию поддерживают восемь игр: Overwatch, PUBG, Borderlands 3, Shadow of the Tomb Raider, Rise of the Tomb Raider, Destiny 2, GTA5 и COD WW2. В некоторых из них можно ожидать прироста производительности до 38%.