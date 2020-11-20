Перечислены игры, которые запускаются на MacBook с фирменным процессором

Всего пользователи протестировали примерно 100 игр. Большая часть из них запускается через эмулятор Rosetta 2. Есть в списке и игры, запущенные через программу CrossOver.

Игры собраны в этой таблице. В ней есть столбцы с разрешением, на котором запускали тайтлы, со значением FPS и настроек графики. Например, Fortnite в разрешении 1080p играется на уровне 43-49 FPS. Shadow of the Tomb Raider в разрешении 1080p с высочайшими настройками графики выдаёт в среднем 30 FPS. Borderlands 3 тоже в среднем играется на 30 FPS в том же разрешении и с теми же настройками.