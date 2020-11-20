Игры
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Перечислены игры, которые запускаются на MacBook с фирменным процессором
M1
Разработчик Томас Шранц (Thomas Schranz) с помощью пользователей сети перечислил игры, которые запускаются на MacBook с фирменным процессором M1. Например, World of Warcraft имеет нативную поддержку ARM-чипсета и выдаёт приличные 45 FPS на высочайших настройках в 1080p.
Всего пользователи протестировали примерно 100 игр. Большая часть из них запускается через эмулятор Rosetta 2. Есть в списке и игры, запущенные через программу CrossOver.
Игры собраны в этой таблице. В ней есть столбцы с разрешением, на котором запускали тайтлы, со значением FPS и настроек графики. Например, Fortnite в разрешении 1080p играется на уровне 43-49 FPS. Shadow of the Tomb Raider в разрешении 1080p с высочайшими настройками графики выдаёт в среднем 30 FPS. Borderlands 3 тоже в среднем играется на 30 FPS в том же разрешении и с теми же настройками.