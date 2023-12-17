Передовая технология апскейла Apple MetalFX оказалась не собственным детищем Apple

То, что Apple интегрировала технологию FSR от AMD, доступную под лицензией MIT с открытым исходным кодом, свидетельствует о стратегическом партнерстве без финансовых операций. Откровение объясняет совместимость новых AAA-игр для ПК с оборудованием Apple, поддерживающим технологию FSR.

Такие игры, как Death Stranding, Resident Evil Village и другие, процветают на платформах Apple, привлекая как разработчиков, так и геймеров.

Это сотрудничество является беспроигрышным для Apple, AMD, разработчиков и игрового сообщества и позиционирует Apple iPhone 15 как мощную платформу для дорогих игр, а не только мобильных, к которым у многих есть предвзятое отношение.