Передовая технология апскейла Apple MetalFX оказалась не собственным детищем Apple

Передовая технология апскейла Apple MetalFX оказалась не собственным детищем AppleИ при чем тут AMD
Оказывается, передовая технология повышения разрешения MetalFX не является собственным детищем Apple, а работает на базе технологии FidelityFX Super Resolution (FSR) от AMD. Это открытие, скрытое в юридическом и нормативном отчете Apple, говорит о том, что MetalFX построена на базе открытого исходного кода, предоставленного AMD.
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То, что Apple интегрировала технологию FSR от AMD, доступную под лицензией MIT с открытым исходным кодом, свидетельствует о стратегическом партнерстве без финансовых операций. Откровение объясняет совместимость новых AAA-игр для ПК с оборудованием Apple, поддерживающим технологию FSR.
Такие игры, как Death Stranding, Resident Evil Village и другие, процветают на платформах Apple, привлекая как разработчиков, так и геймеров.
Это сотрудничество является беспроигрышным для Apple, AMD, разработчиков и игрового сообщества и позиционирует Apple iPhone 15 как мощную платформу для дорогих игр, а не только мобильных, к которым у многих есть предвзятое отношение.