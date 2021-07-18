Перекупщики уже начали предлагать приставку Steam втридорога

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Перекупщики уже начали предлагать приставку Steam втридорогаПросят $5000!
На днях Valve представила портативную консоль, которая сможет запускать ПК-игры, Steam Deck. Её официальная цена будет начинаться с $399. Продажи устройства стартуют только в декабре 2021 года в странах «первой волны», но на eBay консоль уже «толкают» по завышенной цене.
Предложения на eBay появились через день после старта приёмов предзаказов на Steam Deck. Он, кстати, прошёл не очень гладко. Серверы Valve не выдержали наплыва посетителей, а все консоли были раскуплены за несколько минут.
Как пишут СМИ, иногда перекупщики перепродают даже не саму консоль, а зарезервированный предзаказ, за который надо было изначально отдать символические $5. То есть людям предлагают купить саму возможность приобрести Steam Deck.
Предложения начинаются с $800 за модель с 64 ГБ. За версию с 512 ГБ памяти просят $5000.