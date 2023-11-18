Перекупы взялись за новую Playstation Portal, или почему геймпад с экраном можно продать втридорога

Перекупы взялись за новую Playstation Portal, или почему геймпад с экраном можно продать втридорогаВсе быстро раскупили
Перекупы взялись за новую Playstation Portal. Обидно, но перекупы наживаются на недавно выпущенном PlayStation Portal, расхватывая устройства и перепродавая их по завышенным ценам. Устройство Sony, предназначенное для удаленного воспроизведения игр с PS5, появилось на прилавках магазинов в эту среду.
PlayStation Portal был быстро распродан в магазине PlayStation Direct, в результате чего Sony посоветовала покупателям следить за пополнением запасов 22 ноября. В то же время перекупы наводнили такие платформы, как eBay, предлагая устройство по цене порой в три раза превышающую розничную в 199,99 долларов.
Попытки Sony пополнить запасы могут оказаться недостаточными для того, чтобы противостоять перекупам, поэтому геймеры надеются на шанс приобрести устройство по заявленной цене до начала праздничного сезона.
Примечание: PlayStation Portal требует наличия PlayStation 5 для доступа к играм и не подключается через облачный стриминг.