Период пандемии стал самым прибыльным для создателей компьютерных игр

Это выяснила компания NPD Group. По данным специалистов, только жители США потратили более $11,6 млрд на видеоигры, консоли и сопутствующие товары во втором квартале 2020 года. Эта цифра на 30% превысила прошлогоднюю. Кроме того, она на 7% больше, чем показатель за первый квартал 2020 года.

Большую часть суммы во втором квартале 2020 — $10,2 млрд — американцы потратили на видеоигры. Также на 57% вырос спрос на консоли. На них потратили $848 млн. Наушники, геймпады и другие аксессуары обошлись геймерам в $584 млн.