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Период пандемии стал самым прибыльным для создателей компьютерных игр
Люди сидели дома и играли
Пандемия коронавирусной инфекции не для всех индустрий стала серьёзным ударом. Для создателей компьютерных игр данный период оказался самым прибыльным.
Это выяснила компания NPD Group. По данным специалистов, только жители США потратили более $11,6 млрд на видеоигры, консоли и сопутствующие товары во втором квартале 2020 года. Эта цифра на 30% превысила прошлогоднюю. Кроме того, она на 7% больше, чем показатель за первый квартал 2020 года.
Большую часть суммы во втором квартале 2020 — $10,2 млрд — американцы потратили на видеоигры. Также на 57% вырос спрос на консоли. На них потратили $848 млн. Наушники, геймпады и другие аксессуары обошлись геймерам в $584 млн.