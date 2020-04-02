Персонажа Mortal Kombat «заразили» коронавирусом в пародийном видео

Начинается всё с боя Лю Кана с Баракой. Затем первый персонаж неожиданно кашляет. Это вызывает панику.

Забавнее всего выглядит сценка в квартире Лю Кана, где он конфликтует с Китаной. У пары оказывается двое детей.

Как обычно, лучше на всё это один раз посмотреть, чем сто раз прочитать: