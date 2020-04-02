Игры
Вчера 21:26
Персонажа Mortal Kombat «заразили» коронавирусом в пародийном видео
«Смертельная битва отменяется»
На YouTube-канале animaction decks появилось новое пародийное видео на тему Mortal Kombat. На этот раз персонажа игры Лю Кана «заразили» коронавирусом.
Начинается всё с боя Лю Кана с Баракой. Затем первый персонаж неожиданно кашляет. Это вызывает панику.
Забавнее всего выглядит сценка в квартире Лю Кана, где он конфликтует с Китаной. У пары оказывается двое детей.
Как обычно, лучше на всё это один раз посмотреть, чем сто раз прочитать:
Что интересно, под роликом на YouTube висит баннер, который предлагает перейти на сайт Минздрава России, чтобы получить последнюю информацию о коронавирусе.
Отметим, что на сегодня количество заражённых в России превысило 3,5 тысячи.