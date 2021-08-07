Персонажей Mortal Kombat одели в стиле «гопников»

Бун также отметил, что стоит выпустить такую линию одежды.

Напомним, что до 9 августа в сервисе цифровой дистрибуции Humble bundle распродают игры издателя WB Games. Игру Mortal Kombat 11 можно купить с большой 70-процентной скидкой — за каких-то 310 рублей. Другие части игры и дополнения тоже предлагаются со скидками. Посмотреть можно по этой ссылке.