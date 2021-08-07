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Персонажей Mortal Kombat одели в стиле «гопников»Выглядит интересно
Один из создателей Mortal Kombat Эд Бун (Ed Boon) опубликовал в Twitter фан-арт с необычным видением персонажей знаменитой игры.
Художник, автор рисунка, работает под ником Official Kensuke Creations. На фан-арте изображены Саб-Зиро, Скорпион, Рептилия и Смоук. Все они выглядят нетипично. Такой стиль одежды можно назвать уличным.
Official Kensuke Creations
Бун также отметил, что стоит выпустить такую линию одежды.
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