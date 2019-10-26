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Первую Half-Life показали с современной графикой
Игру «облагородил» энтузиаст
Разработчик-энтузиаст создал демонстрационную версию первой Half-Life, вышедшей ещё в 1998 году, с трассировкой лучей. Данный метод позволяет сделать освещение в играх максимально реалистичным.
Для создания демонстрационной версии разработчик использовал Quake II RTX, официально анонсированный NVIDIA ранее. Энтузиаст перевёл все ресурсы Half-Life в данный формат. Журналисты отмечают, что если выйдет официальный ремастер игры, то, скорее всего, он будет выглядеть иначе. Тем не менее, посмотреть на результат разработчика интересно.
Напомним, недавно стало известно, что NVIDIA активно ищет специалистов для подготовки RTX-версий старых игр. Некоторые эксперты уверены, что рано или поздно компания совместно с Valve выпустит ремастер Half-Life. Пока никаких официальных сообщений со стороны разработчиков не было.
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