Первую Half-Life показали с современной графикой

Для создания демонстрационной версии разработчик использовал Quake II RTX, официально анонсированный NVIDIA ранее. Энтузиаст перевёл все ресурсы Half-Life в данный формат. Журналисты отмечают, что если выйдет официальный ремастер игры, то, скорее всего, он будет выглядеть иначе. Тем не менее, посмотреть на результат разработчика интересно.