Первые части Doom и Quake появятся в облачном сервисе Nvidia

Однако чтобы получить доступ к этим играм, пользователи должны иметь подписку Ultimate или Priority.

Это первый случай, когда игры Bethesda будут доступны на GeForce Now. Это стало возможным благодаря 10-летнему соглашению между Nvidia и Microsoft, нынешним владельцем Bethesda, которое было заключено в рамках усилий Microsoft по решению проблем с регулирующими органами в связи с приближающимся приобретением Activision Blizzard.

Подписка Ultimate программы GeForce Now, представленная в январе, позволяет подписчикам играть в игры, удаленно запускаемые на серверах SuperPOD с видеокартами класса RTX 4080. Подписчики могут играть в игры с разрешением 4K и частотой 120 кадров в секунду, с трассировкой лучей и поддержкой DLSS 3.

Помимо игр Bethesda, подписчиков GeForce Now в этом месяце ожидает еще 41 игра. Однако важно отметить, что пользователи должны приобрести эти игры, прежде чем получить к ним доступ на платформе.