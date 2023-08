Первые части Doom и Quake появятся в облачном сервисе Nvidia

Но придется подписаться

Облачный игровой сервис GeForce Now от Nvidia уже в этом месяце получит популярные игры от Bethesda, включая Doom, Quake и Wolfenstein. Хотя конкретные игры в анонсе не раскрываются, анонс гласит, что вы получите «микс из современных и классических шутеров от первого лица», а тизерное изображение намекает на Wolfenstein: The New Order.