Первый Doom превратили в художественную галерею: где поиграть

Опубликовано 10 января 2025, 06:451 мин.
Первый Doom превратили в художественную галерею: где поигратьВ новой браузерной игре
Первый Doom превратили в художественную галерею. Новая браузерная игра взяла первый уровень игры Doom 1993 года и превратила его в художественную галерею. Разработанная Филиппо Меоцци и Лиамом Стоуном, Doom: The Gallery Experience превращает оригинальный E1M1 в виртуальный музей, где вместо сражений с демонами игроки исследуют залы изобразительного искусства.
© Filippo Meozzi / Liam Stone
Игроки ведут Думгая, который теперь носит очки и пьет, вероятно, красное вино, по арт пространству, слушая классическую музыку и собирая деньги для покупки предметов в сувенирном магазине.
В отличие от типичных модов к Doom, эта игра была сделана на движке Construct 3, а не на оригинальном. Проект начался как студенческое задание. В игре игроки могут употреблять закуски, которые пополняют «счетчик сыра», подобно тому, как в оригинальной игре пополняются запасы здоровья.
Doom: The Gallery Experience доступна бесплатно на itch. io и Newgrounds.