Первый Doom превратили в художественную галерею: где поиграть

Игроки ведут Думгая, который теперь носит очки и пьет, вероятно, красное вино, по арт пространству, слушая классическую музыку и собирая деньги для покупки предметов в сувенирном магазине.

В отличие от типичных модов к Doom, эта игра была сделана на движке Construct 3, а не на оригинальном. Проект начался как студенческое задание. В игре игроки могут употреблять закуски, которые пополняют «счетчик сыра», подобно тому, как в оригинальной игре пополняются запасы здоровья.

Doom: The Gallery Experience доступна бесплатно на itch. io и Newgrounds.