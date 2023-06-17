Первый созданный для Xbox проектор оценили в 3 топовые консоли

Хотя любой проектор можно подключить к Xbox, устройство Viewsonic «разработано специально для игр». Он оснащен поддержкой HDMI Consumer Electronics Control (CEC), что позволяет консоли управлять функциями проектора.

Проектор X2-4K выполнен в классической черно-зеленой цветовой гамме Xbox и способен отображать 100-дюймовый дисплей с расстояния всего 1,5 метра.

Заявленная яркость составляет 2 900 люмен, хотя по стандарту ANSI она равна 2 150 люмен. Оснащенный двумя портами HDMI, проектор поддерживает максимальную частоту обновления 60 Гц для 4K, при этом 120 Гц достижимо при разрешении 1440p и 240 Гц при разрешении 1080p.