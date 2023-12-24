Пираты ликуют: для портативных Nintendo Switch создали картриджи с несколькими играми

На видео, опубликованном на платформе X пользователем After Time X, некий человек тестирует загадочную флеш-карту на Nintendo Switch, демонстрируя возможность загрузки и воспроизведения различных игр для Switch, хранящихся на одной карте. Согласно сообщению, флэш-карта должна появиться на рынке в ближайшее время. Утверждается, что она будет поддерживать все версии программного обеспечения Switch, охватывать все регионы и быть совместимой со всеми моделями Switch.

В видеофрагменте пользователь вручную перебирает различные игры на флеш-карте, вставляя и вынимая ее, чтобы загрузить каждую игру. Хотя легальность продукта пока не подтверждена, его сходство с печально известными картами R4 для Nintendo 3DS вызывает вопросы о возможных нарушениях авторских прав.

Nintendo уже не раз преследовала подобные устройства, запрещая карты R4 в некоторых регионах из-за нарушения авторских прав. Спорная флеш-карта, показанная в видео, кажется отличной от традиционных взломов Switch или эксплойтов ядра, что добавляет дополнительный слой загадок и спекуляций.

Nintendo, известной ярой защитой своей интеллектуальной собственности, возможно, есть что сказать по поводу этого потенциального «прорыва».