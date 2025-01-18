ПК-гейминг опередил консольный на годы вперед

Рост расходов на компьютерные игры обусловлен несколькими ключевыми факторами: более обширной библиотекой игр, лучшей производительностью и возможностью «многозадачности» на ПК, например, стриминга или использования нескольких мониторов. Кроме того, ПК более доступны по цене, поддерживают киберспортивные соревнования.

Правда, мобильные игры по-прежнему лидируют в отрасли по доходам, но ПК-игры продолжают демонстрировать устойчивый рост, отмечают аналитики.

Ярким примером успеха ПК является «рынок скинов» Counter-Strike, который сегодня оценивается в 5 миллиардов долларов.