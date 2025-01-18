Игры
Опубликовано 18 января 2025, 09:00
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ПК-гейминг опередил консольный на годы вперед

Демонстрируют уверенный рост
Новый отчет компании Epyllion подчеркивает растущее «превосходство» компьютерного гейминга над консольным в последние годы. Согласно анализу, с 2011 года расходы на игровой контент для ПК превысили расходы на тот же контент, но консольный, более чем на 65%, заработав на 30 миллиардов долларов больше.
ПК-гейминг опередил консольный на годы вперед
© Ferra

Рост расходов на компьютерные игры обусловлен несколькими ключевыми факторами: более обширной библиотекой игр, лучшей производительностью и возможностью «многозадачности» на ПК, например, стриминга или использования нескольких мониторов. Кроме того, ПК более доступны по цене, поддерживают киберспортивные соревнования.

Правда, мобильные игры по-прежнему лидируют в отрасли по доходам, но ПК-игры продолжают демонстрировать устойчивый рост, отмечают аналитики.

Ярким примером успеха ПК является «рынок скинов» Counter-Strike, который сегодня оценивается в 5 миллиардов долларов.