ПК-гейминг опередил консольный на годы вперед

Опубликовано 18 января 2025, 09:001 мин.
ПК-гейминг опередил консольный на годы впередДемонстрируют уверенный рост
Новый отчет компании Epyllion подчеркивает растущее «превосходство» компьютерного гейминга над консольным в последние годы. Согласно анализу, с 2011 года расходы на игровой контент для ПК превысили расходы на тот же контент, но консольный, более чем на 65%, заработав на 30 миллиардов долларов больше.
Рост расходов на компьютерные игры обусловлен несколькими ключевыми факторами: более обширной библиотекой игр, лучшей производительностью и возможностью «многозадачности» на ПК, например, стриминга или использования нескольких мониторов. Кроме того, ПК более доступны по цене, поддерживают киберспортивные соревнования.
Правда, мобильные игры по-прежнему лидируют в отрасли по доходам, но ПК-игры продолжают демонстрировать устойчивый рост, отмечают аналитики.
Ярким примером успеха ПК является «рынок скинов» Counter-Strike, который сегодня оценивается в 5 миллиардов долларов.