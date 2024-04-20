Планшет, смартфон, ПК: Razer представила универсальный геймпад

Стоит отметить, что Kishi Ultra — первый коммерческий продукт Razer с «тактильной системой Sensa HD». Эта технология обещает превратить любой звук — игры, фильмы, даже музыку — в тактильные ощущения. Однако в настоящее время эта функция имеет ограничения: она доступна только для Android 12 или выше и Windows 11. Razer Kishi Ultra оснащен парой настраиваемых RGB-подсветок Chroma, расположенных рядом с джойстиками.

Если цена Kishi Ultra в 150 долларов заставила вас задуматься, не стоит расстраиваться. Razer также анонсировала обновленную модель Kishi V2 USB-C. Этот более доступный вариант (99 долларов) предлагает аналогичную функциональность, за вычетом модных тактильных эффектов, и ориентирован как на пользователей iPhone 15, так и на пользователей Android.