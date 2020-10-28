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PlayStation 4 стала загружать игры быстрее
Last of Us точно
Несмотря на то, что скоро выйдет PlayStation 5, старая консоль Sony продолжает получать улучшения. Благодаря обновлению прошивки PlayStation 4 стала загружать игры быстрее.
По крайней мере игры, созданные внутренними студиями Sony, теперь запускаются быстрее. Например, ремастер The Last of Us загружается за 14 секунд, хотя раньше это время превышало минуту. Быстрее стали запускаться и игры Until Dawn, God of War.
Изменения можно увидеть на этом видео:
Журналисты считают, что данное нововведение появилось в рамках подготовки к обратной совместимости на PlayStation 5.
Напомним, старт продаж PlayStation 5 в России намечен на 19 ноября. Версия консоли с дисководом будет стоить 46 999 рублей, а без него — 37 999 рублей.