PlayStation 5 будет не хватать места под игры

Объём SSD PlayStation 5 составляет 825 ГБ. Аналитик считает, что этого очень мало. Дело в том, что лишь две игры следующего поколения уже занимают пятую часть объёма накопителя. Например, только одной Spider-Man: Miles Morales понадобится 105 ГБ. Конечно, в такой ситуации всегда можно держать на консоли ограниченное количество игр, но активным пользователям такая тактика может не понравиться.

Тот же аналитик рассказал журналистам, что на старте продаж PlayStation 5 будет ограничено предложение её более доступной версии Digital Edition.

Напомним, в России версия PlayStation 5 без дисковода будет стоить 37 999 рублей, а версия с ним — 46 999 рублей.