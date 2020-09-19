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Сегодня 15:20
PlayStation 5 будет не хватать места под игры
Некст-ген есть некст-ген
Независимый аналитик игровой индустрии заявил, что от грядущей PlayStation 5 можно ждать проблему с объёмом памяти. Консоли может просто-напросто не хватать места под новые игры.
Объём SSD PlayStation 5 составляет 825 ГБ. Аналитик считает, что этого очень мало. Дело в том, что лишь две игры следующего поколения уже занимают пятую часть объёма накопителя. Например, только одной Spider-Man: Miles Morales понадобится 105 ГБ. Конечно, в такой ситуации всегда можно держать на консоли ограниченное количество игр, но активным пользователям такая тактика может не понравиться.
Тот же аналитик рассказал журналистам, что на старте продаж PlayStation 5 будет ограничено предложение её более доступной версии Digital Edition.
Напомним, в России версия PlayStation 5 без дисковода будет стоить 37 999 рублей, а версия с ним — 46 999 рублей.