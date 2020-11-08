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PlayStation 5 будет стирать сохранения удалённых игр у пользователей без платной подписки
Потому что только подписчикам доступна единственная опция резервного копирования — в облако
Журналисты издания Polygon рассказали, что без платной подписки PS Plus пользователи не смогут использовать резервное копирование сохранений удалённых игр на PlayStation 5.
Авторы материала отметили, что сейчас PlayStation 5 не поддерживает перенос сохранений игр на внешние носители. То есть единственный вариант здесь — использовать облачное хранилище Sony. А доступ к нему имеют только подписчики PlayStation Plus.
При этом на PlayStation 4 пользователи могли переносить резервные копии сохранений игр на USB-накопитель. Это помогало избежать потерь, если консоль переставала работать.
Напомним, недавно также стало известно, что PlayStation 5 на старте продаж будет поставляться с отключенным слотом для дополнительных твердотельных накопителей форм-фактора M.2.