PlayStation 5 будет стирать сохранения удалённых игр у пользователей без платной подписки

Авторы материала отметили, что сейчас PlayStation 5 не поддерживает перенос сохранений игр на внешние носители. То есть единственный вариант здесь — использовать облачное хранилище Sony. А доступ к нему имеют только подписчики PlayStation Plus.

При этом на PlayStation 4 пользователи могли переносить резервные копии сохранений игр на USB-накопитель. Это помогало избежать потерь, если консоль переставала работать.

Напомним, недавно также стало известно, что PlayStation 5 на старте продаж будет поставляться с отключенным слотом для дополнительных твердотельных накопителей форм-фактора M.2.