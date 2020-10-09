PlayStation 5 и Xbox Series X сравнили по уровню шума

Он измерил шум при работе дашборда (меню), во время игры и при установке игры с диска. У PlayStation 5 показатели получились такие: 28 децибел (дБ), 33 дБ и 38 дБ соответственно.

У PlayStation 4 Pro серии CUH-7000 уровень шума был значительно выше: в меню — 59 дБ, а в игре — 70 дБ. У той же консоли серии CUH-7200 показатели чуть ниже, но тоже более высокие, чем у PS5: 44 дБ и 49 дБ соответственно.

Что касается Xbox Series X, то в чём-то она оказалась даже тише конкурента. В меню уровень шума был равен 25 дБ, в игре — 30 дБ, а вот при установке игры с диска — 42 дБ.