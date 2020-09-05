Игры
Сегодня 09:13
PlayStation 5 могут оценить в 600 долларов
Причем такая стоимость консоли приписывается не первый раз
С каждым днем в сети все больше утечек о грядущих консолях Xbox Series X и PlayStation 5. На этот раз французским авторам издания Xboxygen удалось заполучить информацию о предварительной стоимости приставки Sony нового поколения.
Так, со ссылкой на источники, авторы поделились, что PlayStation 5 в полной комплектации будет оценена японской компанией в 600 долларов, тогда как модификация без оптического привода может продаваться на 100 долларов дешевле.
Стоит отметить, что в последние несколько месяцев инсайдеры также начали приписывать консоли Sony пятого поколения стоимость в 400-600 долларов. Напомним, что PlayStation 5, равно как и Xbox Series X, начнут продаваться до конца 2020 года. Предполагается, что Sony начнет принимать предварительные заказы на собственную новинку уже 9 сентября.