PlayStation 5 могут оценить в 600 долларов

Так, со ссылкой на источники, авторы поделились, что PlayStation 5 в полной комплектации будет оценена японской компанией в 600 долларов, тогда как модификация без оптического привода может продаваться на 100 долларов дешевле.

Стоит отметить, что в последние несколько месяцев инсайдеры также начали приписывать консоли Sony пятого поколения стоимость в 400-600 долларов. Напомним, что PlayStation 5, равно как и Xbox Series X, начнут продаваться до конца 2020 года. Предполагается, что Sony начнет принимать предварительные заказы на собственную новинку уже 9 сентября.