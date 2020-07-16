PlayStation 5 может стать одной из самых тяжёлых игровых консолей

Согласно данным Amazon, вес PS5 равен 4,78 килограмма. Актуальная PlayStation 4 же весит всего 2,8 килограмма, а её Pro-версия — 3,3 килограмма. В целом, PlayStation 5 может сравниться по весу с PlayStation 3 13-летней давности.

Что касается консолей Microsoft, то текущая Xbox One X весит 3,81 килограмма. По слухам, вес Xbox Series X может достичь 4,45 килограмма, приближаясь к PS5, но всё же уступая ей.

Надо понимать, что для большого веса новой консоли Sony есть причина. Она оснащена приводом Blu-ray, восьмиядерным процессором AMD, мощным GPU, 16 ГБ GDDR6 памяти, SSD на 825 ГБ.