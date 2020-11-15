PlayStation 5 может стать последней консолью Sony

Как пишут аналитики Citi Securities Japan, чьи слова перевели СМИ, за эти 7+ лет облачные игровые сервисы могут сильно развиться. Пока, конечно, ни Google Stadia, ни Apple Arcade не могут полноценно конкурировать с консолями. Однако если они прибавят в производительности и количестве игр, то смогут потеснить PS и Xbox. У облачных сервисов ещё и будет преимущество — с их помощью играть можно будет даже на смартфоне. То есть игры станут более портативными. А лишнее узкоспециализированное устройство дома станет никому не нужно.