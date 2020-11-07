PlayStation 5 начнут продавать с неработающим слотом для дополнительных SSD

У консоли есть слот для твердотельных накопителей форм-фактора M.2. Однако он, судя по всему, будет отключен на старте продаж PS5. «Будет зарезервирован для будущих обновлений», — как выражаются в Sony.

Об этом ранее уже сообщалось. Один из разработчиков PlayStation говорил, что поддержка слота станет доступна «немного после» запуска. Но когда именно, неизвестно. Поэтому разработчик советует пока не приобретать дополнительный SSD. Следует дождаться новостей от компании.

Причина задержки — желание Sony убедиться, что SSD достаточно быстры для PS5 да и вообще совместимы с консолью. Компания будет проводить тесты накопителей.