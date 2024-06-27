Playstation 5 научат запускать игры эпохи PS3. Xbox уже умеет

По словам инсайдера Джеффа Грабба, Sony уже давно разрабатывает эмулятор PS3. Выступая в подкасте Game Mess Mornings, Грубб выразил оптимизм по поводу будущего эмулятора, несмотря на отсутствие официального анонса от Sony. Он предположил, что самым простым решением будет слой обратной совместимости, позволяющий PS5 запускать диски PS3 или повторно приобретенные цифровые версии.

В настоящее время лишь некоторые игры для PS3 доступны на PS5 через каталог PS Plus Classics Catalog. Однако эти игры передаются по потоковому каналу, а не запускаются на консоли. Если Sony удастся реализовать эмуляцию PS3, это значительно улучшит обратную совместимость PS5 и предоставит геймерам более богатый и универсальный игровой опыт, считает инсайдер.