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PlayStation 5 назвали удобной для людей, у которых нет много времени на игры
Обеспечивает короткие сессии
PlayStation 5 назвали удобной для людей, у которых нет много времени на игры. На консоли можно будет легко играть короткими сессиями.
Об этом рассказал редактор авторитетного издания Kotaku. Он утверждает, что по его информации, разработчики хотят сделать игру на PlayStation 5 «такой же простой, как просмотр Netflix». Как сообщает информатор, в Sony хотят, чтобы человек, запустивший игру, точно знал, сколько времени займёт какая-либо активность в ней. Упор намерены сделать на короткие сессии, чтобы игроки не ждали, когда у них появится несколько лишних часов, чтобы включить PlayStation 5.
Напомним, в марте Sony наконец официально представила новую консоль. В презентации особое внимание уделили SSD, благодаря которому игры можно будет загружать быстрее.