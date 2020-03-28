PlayStation 5 назвали удобной для людей, у которых нет много времени на игры

Об этом рассказал редактор авторитетного издания Kotaku. Он утверждает, что по его информации, разработчики хотят сделать игру на PlayStation 5 «такой же простой, как просмотр Netflix». Как сообщает информатор, в Sony хотят, чтобы человек, запустивший игру, точно знал, сколько времени займёт какая-либо активность в ней. Упор намерены сделать на короткие сессии, чтобы игроки не ждали, когда у них появится несколько лишних часов, чтобы включить PlayStation 5.

Напомним, в марте Sony наконец официально представила новую консоль. В презентации особое внимание уделили SSD, благодаря которому игры можно будет загружать быстрее.