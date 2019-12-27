PlayStation 5 не получит от AMD графическую «фишку», как у новейших игровых видеокарт

Сетевой инсайдер опубликовал информацию о четырёх новых чипах под кодовыми названиями Sparkman, Arden, Oberon и Ariel. Первые два, по слухам, имеют отношение к Xbox, а два последних — к PlayStation 5. Сообщается, что в описании Sparkman и Arden есть упоминание технологии трассировки лучей, а в описании Oberon и Ariel— нет.

По всему видимому, Sony не планирует использовать технологию AMD для реализации трассировки лучей в PlayStation 5. Что будет применять компания, и будет ли, пока неясно. Но судя по ранним сведениям, трассировка лучей у новой консоли всё-таки должна быть.

Напомним, данная технология поддерживается видеокартами NVIDIA на архитектуре Turing.