PlayStation 5 оказалась конструктивно «урезана» в сравнении с Xbox Series X
Однокристальная система PlayStation 5 основана на ядрах с архитектурой Zen 2, а также имеет графику RDNA 2. Её изображение получили с помощью микроскопа с использованием коротковолнового инфракрасного света (SWIR). Выяснилось, что восемь ядер расположены в чипсете на левой стороне, а 36 вычислительных графических блоков — по центру. Также изображение подтвердило, что в системе используется восемь 32-битных интерфейсов для памяти GDDR6.
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При этом в чипсете нет некоторых блоков фиксированной функциональности (Fixed Function Units, FFU) и блоков умножения-сложения с однократным округлением (Fused Multiply-Add, FMA/FMADD). То есть система отличается от эталонной. Журналисты сочли, что Sony убрала эти компоненты, чтобы снизить цену кристалла. Пользователи также заметили, что в чипсете нет Infinity Cache, который аналогичен кэшу L3, используемому в процессорах Zen3.
Ранее Microsoft говорила, что настоящая архитектура RDNA 2 есть только в Xbox Series X и S.