PlayStation 5 оказалась конструктивно «урезана» в сравнении с Xbox Series X

При этом в чипсете нет некоторых блоков фиксированной функциональности (Fixed Function Units, FFU) и блоков умножения-сложения с однократным округлением (Fused Multiply-Add, FMA/FMADD). То есть система отличается от эталонной. Журналисты сочли, что Sony убрала эти компоненты, чтобы снизить цену кристалла. Пользователи также заметили, что в чипсете нет Infinity Cache, который аналогичен кэшу L3, используемому в процессорах Zen3.

Ранее Microsoft говорила, что настоящая архитектура RDNA 2 есть только в Xbox Series X и S.