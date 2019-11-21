PlayStation 5 оказалась мощнее Xbox Scarlett

Об этом говорит один из пользователей форума ResetEra. Он считает, что такие результаты могут быть связаны с более высокой степенью готовности PlayStation 5. И «железо», и программное обеспечение консоли находятся на более позднем этапе разработки.

«Я ожидаю, что Scarlett преодолеет этот разрыв, как только они подготовят обновленный девкит и ПО», — заявил пользователь.

Скорее всего, разрыв будет преодолён за счёт дальнейшего улучшения программного обеспечения, а не аппаратной части.

Напомним, выход обеих консолей запланирован на конец 2020 года.