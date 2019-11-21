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Вчера 20:35
PlayStation 5 оказалась мощнее Xbox Scarlett
По крайней мере, на стадии девкитов
Пользователи, получившие от Sony и Microsoft версии PlayStation 5 и Xbox Scarlett для разработчиков, поделились первыми впечатлениями от тестовых консолей. Пока приставка Sony по производительности опережает конкурентную.
Об этом говорит один из пользователей форума ResetEra. Он считает, что такие результаты могут быть связаны с более высокой степенью готовности PlayStation 5. И «железо», и программное обеспечение консоли находятся на более позднем этапе разработки.
«Я ожидаю, что Scarlett преодолеет этот разрыв, как только они подготовят обновленный девкит и ПО», — заявил пользователь.
Скорее всего, разрыв будет преодолён за счёт дальнейшего улучшения программного обеспечения, а не аппаратной части.
Напомним, выход обеих консолей запланирован на конец 2020 года.