PlayStation 5 оказалась в два раза популярнее новых Xbox

Это данные по всему миру. Аналитики говорят, что за первые три месяца года Xbox Series X/S были проданы около 1,3 млн раз. А вот продажи PlayStation 5 исчисляются 3 млн. Но при этом обе консоли нового поколения не могут догнать Nintendo Switch. Портативная приставка была продана 6 млн раз в первом квартале 2021 года.

Интересно отметить, что пока Microsoft и Sony практически ничего не зарабатывают на продаже своих консолей, а вот Nintendo получает неплохую прибыль благодаря Switch.