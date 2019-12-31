PlayStation 5 окажется слабее и дешевле следующей Xbox

Даже несмотря на уверения аналитиков, стоит оставаться скептичным, так как и Sony, и Microsoft ещё могут изменить какие-то компоненты консолей. Ведь выйдут они только через год.

Итак из общего у консолей на данный момент следующее: восьмиядерный процессор AMD Zen 2 c 16 потоками, оперативная память формата GDDR6. У PlayStation 5 установлена видеокарта AMD Radeon Navi с 36 вычислительными блоками на частоте 2,0 ГГц (примерно 9,2 терафлопса), а у Xbox Series X — с 56 вычислительными блоками на частоте 1,7 ГГц (примерно 12 терафлопс). Пропускная способность памяти у первой консоли равна 448 ГБит/c (либо 512 ГБит/c), а у второй — 560 ГБит/c.

Немецкие аналитики предполагают, что Sony будет продавать PlayStation 5 по цене в 400 евро в Европе и $400 в США. А вот от Xbox Series X эксперты из Motley Fool ожидают стоимости как минимум в 500 евро или долларов, а может даже и в 700. Но последняя цифра кажется уж слишком нереалистичной.