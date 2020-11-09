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PlayStation 5 получила поддержку мыши и клавиатуры
Но не во всех играх
Sony опубликовала в блоге PlayStation вопросы и ответы по новой консоли. Там обнаружилось много интересного. Например, выяснилось, что PlayStation 5 поддерживает мышь и клавиатуру, но не во всех играх.
Список часто задаваемых вопросов не окончательный. Sony будет его постепенно обновлять.
На вопрос «можно ли подключить клавиатуру и мышь к консоли PS5?» Sony ответила «да». Поддерживаются устройства с интерфейсом USB и Bluetooth. Однако то, будет ли это работать, зависит от разработчиков каждой конкретной игры.
Также Sony напомнила, что в поддерживаемых играх на PS5 можно будет удалять части, которые больше не нужны, чтобы освободить место в памяти. Ещё компания не рекомендует сразу покупать дополнительный SSD для расширения памяти — он просто не будет работать первое время после старта продаж.