PlayStation 5 получила поддержку мыши и клавиатуры

Список часто задаваемых вопросов не окончательный. Sony будет его постепенно обновлять.

На вопрос «можно ли подключить клавиатуру и мышь к консоли PS5?» Sony ответила «да». Поддерживаются устройства с интерфейсом USB и Bluetooth. Однако то, будет ли это работать, зависит от разработчиков каждой конкретной игры.

Также Sony напомнила, что в поддерживаемых играх на PS5 можно будет удалять части, которые больше не нужны, чтобы освободить место в памяти. Ещё компания не рекомендует сразу покупать дополнительный SSD для расширения памяти — он просто не будет работать первое время после старта продаж.