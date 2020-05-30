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PlayStation 5 получит игры, которые не запустятся на старых поколениях консоли
А иначе зачем вообще было выпускать новую?
Вице-президент Sony Interactive Entertainment и глава подразделения PlayStation Джим Райан (Jim Ryan) рассказал журналистам о политике компании в отношении производства игр для консолей разных поколений. Из его интервью стало понятно, что PlayStation 5 получит игры, которые не запустятся на старых поколениях консоли.
Райан сообщил, что поддержка пользователей PlayStation 4 будет проводиться ещё как минимум несколько лет. Однако это не значит, что внутренние студии Sony будут создавать игры и для PlayStation 4, и для PlayStation 5. Все внутренние эксклюзивы придут только на новую консоль.
Райан объяснил позицию компании тем, что консоли нового поколения должны предлагать возможности, на которые старые устройства не способны.