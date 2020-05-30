PlayStation 5 получит игры, которые не запустятся на старых поколениях консоли

Райан сообщил, что поддержка пользователей PlayStation 4 будет проводиться ещё как минимум несколько лет. Однако это не значит, что внутренние студии Sony будут создавать игры и для PlayStation 4, и для PlayStation 5. Все внутренние эксклюзивы придут только на новую консоль.

Райан объяснил позицию компании тем, что консоли нового поколения должны предлагать возможности, на которые старые устройства не способны.