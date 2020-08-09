PlayStation 5 предрекли превосходство над Xbox по продажам

Расчёты аналитиков распространяются до 2024 года. Они пришли к такому выводу, проанализировав последние события. По словам специалистов, в последние месяцы стало ясно, что Sony и Microsoft имеют две совершенно разные стратегии в индустрии видеоигр.

PlayStation 5 значительно превзойдёт Xbox Series X по продажам, но Microsoft может иметь долгосрочный «план победы». Компания, скорее всего, делает ставку на сервисы и игры, которые будут доступны не только на Xbox Series X, но также на ПК и мобильных устройствах.

Аналитики считают, что новая консоль станет у Sony третьей, продажи которой перевалят за 100 млн штук.