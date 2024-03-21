PlayStation 5 Pro: что известно о «прокладке» перед новым поколением консолей

PS5 Pro сможет похвастаться значительным увеличением вычислительной мощности за счет 60 вычислительных блоков GPU по сравнению с 36 в стандартной PS5. Однако архитектура процессора останется прежней — Zen 2 с небольшим увеличением тактовой частоты. Это означает, что существенный прирост частоты кадров будет наблюдаться только в ограниченном количестве игр.

Ключевой особенностью PS5 Pro станет технология повышения разрешения (PSSR), использующая машинное обучение для достижения визуальных эффектов, сравнимых с DLSS от Nvidia. Это позволяет значительно повысить качество изображения, особенно в играх с низким внутренним разрешением.

Хотя общий объем памяти GDDR6 составляет 16 ГБ, разработчики получат дополнительные 1,2 ГБ по сравнению со стандартной PS5. Решения для хранения данных остались прежними.

PS5 Pro обещает в 2−4 раза более высокую производительность у трассировки лучей, что потенциально позволит использовать в играх дополнительные функции без снижения частоты кадров.

PS5 Pro намекает также на возможность использования разрешения 8K с помощью PSSR, но с учетом ограниченного проникновения 8K-дисплеев на рынок практическая целесообразность этого остается под вопросом.

Цель появления PS5 Pro несколько неясна. В отличие от PS4 Pro, ориентированной на 4K-дисплеи, здесь нет четкого целевого повышения разрешения. Приверженность процессорам Zen 2 ограничивает прирост частоты кадров во многих играх. PS5 Pro может понравиться геймерам, которые ищут мощную консоль с более высокой частотой кадров, улучшенным качеством изображения и усовершенствованной трассировкой лучей. Однако по сравнению с PS4 Pro она может оказаться более… нишевой.

Остается несколько вопросов: как будет работать обратная совместимость с существующими играми PS5 Насколько эффективно машинное обучение Sony в сравнении с DLSS от Nvidia? PS5 Pro вызывает больше вопросов, чем ответов, особенно учитывая, что нынешнее поколение консолей переживает свою «смерть», за которой последует рождение нового поколения.