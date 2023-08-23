PlayStation 5 Pro примерно вдвое мощнее оригинальной консоли

Утверждается, что PS5 Pro будет обладать улучшенной графической производительностью и поддержкой более совершенной технологии трассировки лучей (RT).

Как сообщается, мощность PS5 Pro составит 23 терафлопс, что значительно превосходит 10,28 терафлопс PS5 и 12 терафлопс Xbox Series X. Ожидается, что максимальная тактовая частота процессора будет «значительно выше», чем у PS5 - 3,5 ГГц. Кроме того, графический процессор новой консоли будет также заметно мощнее - 2,7 ГГц против 2,2 ГГц у оригинала.

По слухам, PS5 Pro будет оснащена 16 Гбайт памяти GDDR6 и улучшенным SSD-накопителем. Официальный анонс новой консоли ожидается к концу 2023 года.